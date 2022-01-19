В Узбекистане решили стимулировать иностранный туризм за счет госбюджета

19 янв. 6:19

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев подписал указ о создании дополнительных условий для развития сфер туризма, культуры, культурного наследия и спорта.

Согласно документу, с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года часть затрат субъектов туристской деятельности и авиаперевозчиков по организации чартерных рейсов из зарубежных стран в Узбекистан компенсируется за счет средств государственного бюджета. В зимний период (20 ноября - 20 февраля) компенсация составит $25 за каждого иностранного туриста, который проведет в республике не менее пяти ночей, в остальные месяцы компенсация составит $10.

Кроме того, с 1 мая 2022 года в целях поддержки молодежных предпринимательских инициатив будут предоставляться гранты в размере 50 млн сумов. Грантовые средства предоставляются с условием организации туров в республику для не менее 200 иностранцев в течение трех лет. Гранты направляются на создание современного веб-сайта, принимающего онлайн-платежи, участие в туристских выставках и ярмарках в зарубежных странах.