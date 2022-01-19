Новая курортная зона появится в Карачаево-Черкесии

19 янв. 3:25

В Теберде планируют возвести курортный квартал "Джамагат", территория которого составит около 100 га. Об этом сообщил замдиректора центра "Мой бизнес" КЧР, один из кураторов проекта Ренат Хатуаев.

"Город Теберда - это первый высокогорный бальнеологический курорт в стране. Здесь расположены несколько туристических баз, санаториев и детские летние лагеря. Посредством проекта планируется ревитализация курорта. Согласно проекту администрации Карачаевского округа, в городе планируется создать большой туристический квартал "Джамагат" на территории площадью порядка 100 га", - приводит его слова ТАСС.

Хатуаев отметил, что на территории зоны будет расположена площадь на 5 тыс человек для проведения массовых мероприятий. Кроме того, будет размещена торговая улица с бутиками, кафе и кондитерскими, торговыми рядами с товарами народно-художественных промыслов, а также зонами отдыха для гостей различных возрастов. Также в рамках проекта планируется построить мини-гостиницы, информационный центр, музеи, обустроить пешеходные зоны и установить освещение.

Замдиректора добавил, что целью данного проекта является создание современного места притяжения туристов без вреда для природы, места для отдыха местных жителей, создание новых рабочих мест. Хатуаев отметил, что проект будет реализован до конца текущего года.