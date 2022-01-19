В Павлодарской области поймали девять браконьеров

19 янв. 4:30

В Баянаульском районе Павлодарской области правоохранители задержали девять мужчин, которые вели незаконную охоту на рысей и косуль.

У браконьеров изъяли две шкуры рыси и одну тушу косули. "Установлено, что случай произошел 2 января. Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года", - указали в пресс-службе департамента полиции региона.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 337 УК Республики Казахстан "Незаконная охота". Трое из браконьеров - жители города Алматы, информирует Polisia.kz.

В 2021 году природоохранными полицейскими был выявлен 481 факт незаконной охоты.