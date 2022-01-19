Северная Осетия представит на форуме в Сочи туристические проекты более чем на 26 млрд рублей

19 янв. 5:25

Власти Северной Осетии представят семь проектов на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в том числе четыре по туризму на сумму свыше 26 млрд рублей, рассказал министр экономического развития региона Заур Кучиев.

"Республика организовывает застройку стенда в зоне 5.6 площадью 68 кв м для представления инвестиционного потенциала региона. На стенде будет представлен видеоролик о республике, а также значимые инвестиционные проекты в разных отраслях экономики в формате лайтбоксов и презентаций семи проектов", - приводит его слова ТАСС.

Самый крупный из туристических проектов - "Создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", его стоимость составляет около 19 млрд рублей, благодаря ему появится свыше 3 тыс новых рабочих мест.

Еще один проект предполагает развитие новых туристических дестинаций, его стоимость - около 7 млрд рублей, объем производства (после выхода на проектную мощность) превысит 400 тыс человек в год, будут созданы 866 рабочих мест.

ООО "Алания-парк" разработало проект по созданию всесезонного тематического парка стоимостью 3 216,5 млн рублей, его производственная мощность - около 300 тыс человек в год, будут созданы 407 рабочих мест.

Подготовлен и проект создания туркластера "Горная Дигория" стоимостью 2 651,9 млн рублей, где появится 309 новых рабочих мест.

На форуме будет представлен и проект туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар" (1 120,5 млн рублей, 150 новых рабочих мест).

Напомним, Российский инвестиционный форум должен был пройти в феврале, но было решено на время отложить его из-за новой волны коронавируса.