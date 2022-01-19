В ВОЗ оценили вероятность появления новых штаммов COVID-19

19 янв. 0:50

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что существует вероятность появления новых вариантов коронавируса COVID-19

"Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения "омикрона" существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны", - подчеркнул глава организации.

По его словам, если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире, то человечество может вступить "во вторую и еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства". "Нам нужно обеспечить, чтобы мы делились существующими вакцинами на равноправной основе", - сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ пояснил, что в условиях распространения омикрона-штамма прививки "важны более чем когда-либо". Несмотря на то, что вакцины менее эффективны в предотвращении заражения "омикроном", они по-прежнему хорошо предотвращают серьезное заболевание и снижают риск смерти, добавил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 332 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 865 512 человек.