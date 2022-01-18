Emirates Airlines приостановили полеты в США из-за 5G

18 янв. 23:33

Авиакомпания Emirates Airlines с 19 января приостановит полеты в большинство городов США из-за начала развертывания там сетей 5G. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте авиаперевозчика.

В Emirates Airlines пояснили, что соответствующее решение было принято в связи с опасениями по поводу возможных операционных проблем, связанными с запланированным развертыванием услуг мобильной связи 5G в некоторых аэропортах.

Таким образом, с завтрашнего дня компания приостанавливает полеты в Бостон, Даллас/Форт-Уэрт, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско, Сиэтл, Хьюстон и Чикаго.

При этом рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон продолжат выполняться. Пассажирам, уже купившим билеты, предлагается сохранить их до возобновления сообщения, передает ТАСС.