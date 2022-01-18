В Казахстане сообщили об участии в беспорядках членов экстремистских организаций

18 янв. 22:57

В массовых беспорядках в Казахстане принимали участие члены радикальных и экстремистских организаций. Такое заявление сделал сегодня заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"Нашими спецслужбами установлены факты участия в последних событиях членов ряда радикальных экстремистских организаций, которые действовали внутри Казахстана", - сказал он в интервью телеканалу "Хабарп-24".

Карин также отметил, что казахстанские радикалы зарубежных экстремистских организаций попытались использовать данные события для развязывания новых атак, однако эти попытки были своевременно пресечены, передает ТАСС.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января. В ходе протестов погибли 227 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.