Турция хочет доставлять израильский газ в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему заинтересована в том, чтобы доставлять израильский газ в Европу через территорию Турции, учитывая, что на прошлой неделе Вашингтон решил отказаться от строительства Восточно-Средиземноморского трубопровода, проекта-конкурента, который мог подобрать экономику страны, пишет Middle East Eye.

”Если израильскому газу суждено быть доставленным в Европу, то произойдет это только через территорию Турции, - заявил Эрдоган журналистам. - Есть ли надежда? Нам просто нужно собраться и обговорить все условия”.

В 2016 году Турция и Израиль уже обсуждали возможные пути импорта израильского газа в рамках усилий по сближению после долгих лет двусторонней напряженности. Но переговоры сорвались из-за критики Анкарой израильской политики в отношении Иерусалима и Сектора Газа.

Более того, тогдашний президент США Дональд Трамп начал активно продвигать проект Восточно-Средиземноморского трубопровода, по которому израильский газ должен был доставляться в Европу через Кипр, а не через Турцию. Но на прошлой неделе американская администрация, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, отказалась от трубопровода, отправив в Афины неофициальный документ с объяснением причин решения.

Греческие СМИ передают, что в документе проект описывается как ”источник напряженности”, который может дестабилизировать регион, спровоцировав столкновение между Турцией и региональными государствами.

Когда в 2020 году проект по строительству Восточно-Средиземноморского трубопровода был одобрен Грецией, Израилем и Кипром, в Турцией недоумевали, поскольку предположительный маршрут проходил через акваторию, оспариваемую Анкарой и Афинами.

Израильские разведанные запасы природного газа оцениваются в 800 млрд кубометров. Общие запасы, как предполагается, составляют 2,2 трлн кубометров.

Эрдоган заявил, что не удивлен решением американской администрации, поскольку проект был очень дорогостоящим: его реализация оценивалась в $7-8 млрд.

Турецкий лидер добавил, что в последние месяцы в отношениях с Израилем наметился прогресс: ”Мы достигли новых высот. Мы говорили с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Премьер-министр страны Нафтали Беннет тоже общается с нами на разных уровнях. При выстраивании отношений нет места ссорам и конфликтам. Мы должны придерживаться такой политики, которая ведет к миру”.

В прошлом месяце Эрдоган провел встречу с членами Альянса раввинов в исламских государствах и сделал несколько жестов доброй воли в отношении Израиля. На встрече он раскритиковал антисемитизм, и подтвердил, что турецко-израильские отношения ”жизненно важны” для безопасности и стабильности в регионе”. ”Мы готовы налаживать связи”, - добавил турецкий лидер.