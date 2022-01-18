ВОЗ: от коронавируса вакцинированы более половины жителей планеты

18 янв. 22:50

Более половины населения мира полностью привиты от коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан, выступая на онлайн-сессии Всемирного экономического форума, посвященного справедливому распределению вакцин.

"На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, более половины людей получили две дозы вакцины", - цитирует его РИА Новости.

При этом Район отметил, что в Африке вакцинированы лишь 7% населения. Таким образом, продолжил представитель ВОЗ, без справедливого распределения вакцин остановить распространение пандемии не получится.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 332 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 865 512 человек.