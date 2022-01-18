Ставрополье закупит лекарства для лечения ковида

18 янв. 23:25

Руководство Ставропольского края направит 200 млн рублей на дополнительную закупку лекарств для лечения коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края, уточнив, что запас препаратов пополнят из-за риска распространения штамма "омикрон".

В региональном правительстве отмечают, что на Ставрополье решен вопрос с обеспечением медучреждений кислородом.

"Предполагаем задействовать в том числе волонтерское движение для доставки медицинских препаратов тем, кто лечится на дому", - сказал глава региона Владимир Владимиров.