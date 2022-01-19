Узбекистан вооружается собственными силами

19 янв. 5:00

Узбекистан готов начать производство собственных беспилотных летательных аппаратов как для военных, так и для гражданских целей, пишет Eurasianet. Вчера Государственный комитет по оборонной промышленности сообщил, что крылатые дроны и квадрокоптеры будут производиться под торговой маркой Lochin (сокол) и использоваться в разведке, наступательных военных операциях, для тушения пожаров и ведения сельского хозяйства.

Заявление комитета - результат поручения президента Шавката Мирзиеева, озвученного в июле 2017 года. По его словам дроны - более эффективные с точки зрения затрат средства для воздушного наблюдения, чем советские Ан-2, которые в основном задействуются для решения подобных задач.

Использование дронов гражданами страны было ограничено законодательством в 2015 году. Ранее они пользовались популярностью для производства свадебных видео, музыкальных клипов и фильмов. В рамках изменений к закону, одобренных в мае 2019 года, импорт, продажа, приобретение и хранение дронов карается лишением свободы на срок до трех лет.

Интерес военных ведомств к БПЛА возродился после войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. Азербайджанским военным удалось достичь значительных успехов в ходе конфликта, благодаря использованию турецких беспилотных аппаратов.

В августе 2021 года узбекские ВС провели учения по боевой готовности с использованием российских дронов на территории, расположенной у южной границы страны. Маневры ”Юг-2021” проводились совместно с российскими военнослужащими на фоне ухудшения обстановки в соседнем Афганистане.

Узбекистан развивает собственный оборонный потенциал и в других областях. В октябре 2021 года Государственный комитет по оборонной промышленности объявил о создании дистанционно управляемого крупнокалиберного пулемета. Спустя месяц ведомство сообщило о начале производства легкобронированных автомобилей Qalcon (щит).

Нестабильная обстановка в Афганистане, который имеет 150-километровую границу с Узбекистаном, усиливает стремление к модернизации армии.

В прошлом Мирзиеев выражал неудовольствие уровнем обороноспособности страны. На встрече Совета безопасности 13 января президент объяснил, почему в 2017 году ему пришлось сместить с должности тогдашнего министра обороны Кабула Бердиева. За месяц до этого решения президент Узбекистана побывал на крупнейшем военном полигоне в стране, ”Каттакургане”, и был поражен увиденным. ”Состояние полигона ”Каттакурган” повергло меня в шок. Я понятия не имел, что всё так. Я был сражен наповал условиями, в которых находятся военные и состоянием самой территории”, - сказал президент.