Инфраструктура черноморских курортов Грузии пострадала из-за шторма

18 янв. 21:58

В Грузии из-за сильного шторма на Черном море оказались повреждены береговая линия и морская инфраструктура в курортных поселках Анаклиа и Ганмухури. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета Зугдиди.

Шторм повредил фундамент амфитеатра в Ганмухури, подпорную стену поста полиции и дорожки, ведущие к пляжу, а также вырвал с корнем пальмы.

Как отметил мэр Зугдиди Мамука Цоцерия, шторм достигал 6-7 баллов. По его словам, соответствующие службы уже начали подсчитывать ущерб.

В свою очередь, губернатор Самегрело-Земо Сванети Георгий Гугучия сообщил, что центральным и местным властям предстоит провести комплекс работ по устранению последствий стихии.

Шторм также повредил береговую линию в портовом городе Поти, передает "Sputnik Грузия".