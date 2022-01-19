Трубопровод ТАПИ все-таки будет построен? 

Планы строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия обсуждаются давно, но только недавно появилась надежда на их осуществление, пишет Oil Price.

Создание трубопровода протяженностью 1735 км откладывалось бесчисленное множество раз с момента объявления об утверждении консорциума в конце 2014 года. Строительство газопровода, предложенного в 1991 году, началось в 2018 году. Ввод в эксплуатацию должен был состояться через три года, но проект был остановлен в том же 2018 году после того, как рабочие, расчищавшие маршрут, были убиты неизвестными. Десять лет назад стоимость газопровода составляла $10 млрд, при этом новая оценка может осложнить намеченное на сентябрь 2022 года осуществление проекта, финансируемого Азиатским банком развития. Туркменистан предоставит Афганистану займ для строительства участка трубопровода с последующем его возвращением в виде доходов от транзита.

Туркменистан

Представители правительства недавно провели встречу с афганскими чиновниками; и "Талибан"* пообещал предоставить 30 тысяч человек для обеспечения безопасности трубопровода, что возможно, стало стимулом для сторон начать строительство. Благодаря трубопроводу Туркменистан сможет снизить зависимость от своего главного потребителя газа - Китая, который на данный момент закупает большую часть туркменского газового экспорта, хотя в 2021 году страна в два раза увеличила поставки в Россию, которая была крупнейшим импортером туркменского газа до 2010 года. Трубопровод обеспечит дополнительный доход для Ашхабада: он сможет быть перенаправлен на улучшение сектора государственных услуг, ставшего приоритетным после волнений в соседнем Казахстане.

Помимо ТАПИ есть и другие возможности. Совсем недавно, например, Иран, Азербайджан и Туркменистан подписали трехстороннее соглашение о газовом свопе в объеме 2 млрд кубометров в год. Объемы небольшие по сравнению с экспортом в Китай, составляющим 40 млрд кубометров ежегодно, но они представляют собой еще один финансовый источник, который со временем может увеличиться. Также есть возможность соединить планируемый Транскаспийский газопровод (ТКГ) с Южным газовым коридором (ЮГК) для обеспечения Европы энергоресурсом. Для подключения потребуется строительство трубы длиной 321 км по дну моря между Баку и Туркменбаши. Однако проект может столкнуться с оппозицией со стороны Ирана и России по климатическим причинам. Как только политические вопросы будут решены, более дешевый по сравнению с наземным ТАПИ и надежный с точки зрения безопасности проект будет осуществлен на основании соглашения между Баку и Ашхабадом о совместной разработке каспийского нефтегазового месторождения Достлуг.

Афганистан

Благодаря газопроводу ТАПИ Афганистан будет получать в год около $500 млрд, а также 500 млн кубометров газа в первые десять лет с постепенным увеличением объемов поставок до 1,5 млрд кубометров. Для правительства талибов* успешное завершение трубопровода докажет его надежность в качестве партнера в крупном инфраструктурном проекте. Задействование демобилизованных военных предотвратит их переход на сторону ИГИЛ или Аль-Каиды (группировки запрещены в РФ), а доходы позволят оплатить импорт электроэнергии. Сейчас Афганистан закупает 78% необходимых объемов электроэнергии. Афганистан сможет продемонстрировать Китаю свою состоятельность для инвестиций, а также воспользоваться возможностью для сотрудничества с Пакистаном, несмотря на приграничные споры.

Очевидно, что Кабулу придется решить вопрос с тем, что делать с полученным природным газом в дополнение к собственным запасам, оцениваемым в 283 млрд кубометров. В американском плане развития страны особый акцент делается на возобновляемые источники, в частности, солнечную и ветровую энергию. Профинансированная США электростанция Тарахиль (недалеко от Кабула) стоимостью $335 млн работает от дизельного топлива и сейчас используется как резервная – на случай, если гидроэнергия и импорт электроэнергии недоступны. Газотурбинная электростанция мощностью 59 мегаватт в Мазари-Шарифе, построенная Международной финансовой корпорацией, сможет на 30% обеспечивать страну необходимой электроэнергией. Вопрос заключается в том, будет ли восстановлена ее работа при талибах*.

Время играет решающее значение, поскольку Узбекистан снизил экспорт энергии на 60%, вероятно, в связи с внутренним увеличением потребления в зимний сезон, а может быть, чтобы побудить Афганистан (или ООН) выплатить $90 млн, которые страна задолжала Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану.

Пакистан

Пакистан с помощью будущего трубопровода сможет решить проблемы нехватки энергии, а также покрыть дефицит между нынешним производством газа, составляющим 113 млн кубометров в день, и потребностью в 170 млн кубометров в день. По прогнозам, к 2025 году производство в стране упадет до 28 млн кубометров газа из-за истощения ресурсов, а спрос вырастет до 226 млн. Экономические последствия уже ощущается: в 2008-2012 годах 40% мощностей текстильной промышленности Пакистана было перенесено в Бангладеш не в последнюю очередь из-за перебоев в поставках газа и электричества.

Не стоит также забывать о региональных интересах Пакистана и его стремлении к ”стратегической глубине”. Трубопровод станет независимым источником дохода для Афганистана, что важно, поскольку Пакистан начинает ощущать экономическую нагрузку. Индия сможет увеличить долю газа с 6,5 до 15%, чему будет способствовать налаживание торговли между Кабулом и Нью-Дели. Для Исламабада это станет очередной проблемой в дополнение к уже существующим: неблагодарный "Талибан"* не помогает Пакистану в его борьбе против радикальной организации "Техрик-е Талибан Пакистан", а Индия, по прогнозам Всемирного банка, станет самой быстро растущей экономикой мира в 2022 году.

Политика рождается на местном уровне. Пакистанский обозреватель Нина Махар Надим считает, что есть ряд лиц, которые заинтересованы в недостатке газа в стране, поскольку они контролируют поставки дорогого СПГ. В данном случае ТАПИ и задерживающийся (в основном из-за американских санкций) Ирано-Пакистанский газопровод - угроза их экономической и политической власти.

В конце 2020 года Пакистан и Россия подписали соглашение о строительстве трубопровода Пакистанский поток протяженностью 1100 км для транспортировки СПГ из порта Касим (в Карачи) в Касур в провинции Пенджаб. Возможно, Пакистан сближается с Россией, чтобы противостоять Китаю, но, может быть, сделка была заключена исключительно из финансовых соображений. В любом случае, проект отвлечет внимание от финансирования пакистанский части ТАПИ.

Энергия из разных источников, а также доходы от транзита газа усилят позицию Пакистана на переговорах с Китаем в рамках инициативы Китайско-Пакистанского экономического коридора. Пакистанским лидерам нужно отстоять свои интересы и продемонстрировать Пекину, что страна - надежный партнер, который готов заниматься энергетическими проектами Китая. Но правительство должно обеспечить интересы бизнеса и национальную безопасность, чтобы успешно поддержать ТАПИ, несмотря на те экономические выгоды, которые он принесет соседям. Для этого пакистанским политикам нужно перестать обслуживать интересы партнеров по бизнесу и представителей спецслужб.

Индия

Индия, благодаря ТАПИ, обеспечит стабильность энергетического баланса, что будет способствовать еще большему экономическому росту. Индия стоит на третьем месте в мире по потреблению энергии: спрос увеличился в два раза с 2000 года, а 80% потребностей по-прежнему удовлетворяются за счет угля, нефти и твердой биомассы. За счет ТАПИ Индия будет использовать меньше угля, что соответствует целям COP26 по выбросам углекислого газа, и удовлетворит спрос на энергию, который к 2030 году, по оценкам Международного энергетического агентства, вырастет с 25 до 35%.

Индия уже построила соединительный узел для ТАПИ в Фазилке в провинции Пенджаб на границе с Пакистаном. Есть вероятность, что он будет подвергаться атакам со стороны группировок, связанных с Пакистаном. Будут ли пакистанские посредники атаковать такой важный инфраструктурный объект, если индо-пакистанские отношения не наладятся?

Индии ничего не остается, кроме как ждать: станут ли США вводить санкции против партнеров по ТАПИ, сможет ли правительство талибов обеспечить безопасность Афганистана на фоне угроз со стороны ИГИЛ и Аль-Каиды (запрещены в РФ), и насколько далеко зайдут планы по осуществлению российско-пакистанского трубопроводного соглашения.

Какие перспективы у Туркменистана?

Ашхабаду не стоит спешить, поскольку сейчас, в отличие от 2014 года, у него есть возможности газовых свопов с Ираном и Азербайджаном. Еще больше перспектив сулит заключение ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном. Перспективы выйти на Европу через ТКГ/ЮГК обеспечат больше прибыли при минимальных угрозах безопасности. Кроме того, не придется иметь дело с Пакистаном и Афганистаном. К тому же, необходимо, чтобы Вашингтон снял санкции с чиновников в Кабуле, хотя исполняющий обязанности министра обороны Афганистана, Мулла Мохаммад Якуб, который заявил, что он ”напрямую будет заниматься обеспечением безопасности проекта ТАПИ”, в американский список санкционированных лиц не включен. Пока.

Вашингтон, возможно, захочет поддержать ТАПИ в свете недавнего развертывания миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, в результате чего Россия усилила свое влияние в Центральной Азии. Дополнительные доходы Ашхабад сможет направить на удовлетворение потребностей граждан страны, что предотвратит усиление социального недовольства. В данном случае Гурбангулы Бердымухамедова долго уговаривать точно не придется.

Oil Price утверждает, что Ашхабад мог бы обратиться к Вашингтону с просьбой об освобождении от санкций всех участников проекта, заказчиков, поставщиков и правительственных чиновников, чтобы в случае очередного провала понимать, кто несет за него ответственность. В противном случае для союзницы Индии участие будет рискованным, а Пакистан расценит ситуацию как месть США за поддержку, оказанную "Талибану"*. Возможно, усиление регионального влияния Москвы и потребность Индии в чистой энергии заставят Вашингтон дать зеленый свет давно откладываемому проекту.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ