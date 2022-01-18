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Пентагон не намерен отправлять войска на Украину

Пентагон не намерен отправлять войска на Украину

США не собираются отправлять на Украину дополнительные войска. Об этом сообщили на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину", - цитирует его ТАСС.

Кирби также напомнил, что сейчас на Украине находятся военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников.

В то же время пресс-секретарь Пентагона обратил внимание на то, что США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя. По его словам, это включает и отправку дополнительной военной помощи, передает ТАСС.

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