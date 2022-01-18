В Казахcтане рассказали о странной вещи в видеообращении Назарбаева к народу

18 янв. 21:47

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с первым с начала 2022 года видеообращением не в своем кабинете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канаде "Милитарист".

Зрители видеообращения экс-главы государства заметили одну странность. По их словам, несмотря на флаги Казахстана на фоне, Назарбаев находился в непривычном интерьере.

В Telegram-канале подчеркивают, что бывший президент Казахстана записывал видеообращение не в своем основном кабинете в Нур-Султане.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу 18 января. Он назвал себя пенсионером и заявил, что находится в Нур-Султане на "заслуженном отдыхе".