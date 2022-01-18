Украина получит от США очередную партию военной помощи

18 янв. 20:55

В ближайшие недели США поставят Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

"В прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше", - поведала она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что в случае российского вторжения на Украину США предоставят украинской стороне дополнительные оборонительные средства, передает ТАСС.