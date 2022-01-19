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В Пригородном районе Северной Осетии построят крупный тепличный комплекс

В Пригородном районе Северной Осетии построят крупный тепличный комплекс

К осени 2024 года на территории Пригородного района Северной Осетии возведут масштабный тепличный комплекс, в котором будут выращивать томаты, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Площадь тепличного комплекса по производству томата составит более 80 га. Этот проект вошел в пятерку основных приоритетных направлений, включенных в модель экономического развития республики до 2030 года", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Начало строительства комплекса предполагается в октябре текущего года, завершение - к осени 2024 года. После выхода на проектную мощность теплица будет давать почти 34 тыс т сельхозпродукции в год. Его строительство обойдется в 15 млрд рублей.

Новый тепличный комплекс будет снабжать продукцией республику и другие регионы РФ, - говорится в сообщении.

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