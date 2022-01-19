Дагестанскую "Лезгинку" пригласили на гастроли в ОАЭ

19 янв. 1:05

Государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" в текущем году намерен провести первый с 1996 года гастрольный тур в ОАЭ, приглашение было получено по итогам выступления артистов на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае в середине января. Об этом рассказал гендиректор "Лезгинки" Джамбулат Магомедов.

"Несколько продюсеров, в том числе директор оперного театра в Абу-Даби, обратились с предложением, чтобы "Лезгинка" посетила эту страну с сольными концертами, переговоры об этом продолжаются. Я думаю, что осенью мы проведем гастрольный тур по этой прекрасной стране, которая с теплом и уважением относится к России", - цитирует его ТАСС.

Магомедов напомнил, что в последний раз ансамбль проводил гастроли в ОАЭ в 1996 году. Он пояснил, что за 26 лет в стране были созданы "невероятные новые площадки", так что "Лезгинка" планирует сделать полноценный гастрольный тур - порядка 10 концертов.