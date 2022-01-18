Власти поручили запустить автобусное сообщение со всеми селами в Северном Казахстане

18 янв. 23:55

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил наладить автобусное сообщение со всеми селами, где живет более 100 человек.

На сегодня, сообщает Sputnik Казахстан, по информации управления пассажирского транспорта и автодорог СКО регулярным автобусным сообщением охвачено 79% таких сел, а именно 350 из 443.

В ходе коллегии управления Аксакалов заявил, что и в оставшиеся без автобусов 93 села, где живет около 70 тыс человек, требуется запустить автобусные маршруты.

"Если в селе более 100 человек, маршрут должен быть... Изыщите средства в этом году - около 180 млн тенге цена вопроса - на субсидирование перевозок, которые считаются нерентабельными, и обеспечьте жителей автобусным сообщением", - указал он, потребовав решить проблему оперативно.