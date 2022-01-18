В КБР трудоустроят учителей физики, математики, русского и английского

18 янв. 20:36

В сельских школах Кабардино-Балкарии по программе "Земский учитель" в этом году готовы закрыть семь вакансий, заявила заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Екатерина Мисостова.

По ее словам, работу могут получить учителя физики, математики, русского и английского языков. "Программа "Земский учитель" реализуется у нас с 2020 года. В этом году в ней будут принимать участие семь человек, есть столько вакантных мест. Это учителя физики, математики, русского и английского языков", - сказала она, уточнив, что заявки подали Зольский, Майский, Прохладненский, Терский, Чегемский и Эльбрусский районы.

Уточняется, что педагогов ждут в школах сел Сармаково, Прималка, Новое Хамидие, Чегем, Верхний Баксан.