Лавров и Блинкен проведут переговоры в Женеве

18 янв. 20:28

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут 21 января переговоры в Женеве. Об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшегося 18 января телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств.

"Этим утром госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и они договорились встретиться в Женеве после того, как госсекретарь проведет встречи в Киеве и Берлине. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими союзниками и партнерами", - цитирует представителя Госдепа ТАСС.

Напомним, 18 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января.