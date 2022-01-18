Метель и гололед приостановили Армению

18 янв. 20:23

Фонд "Дорожный департамент" сообщил о том, что на ряде дорог Армении затруднено.

"По состоянию на 20։00 по местному времени на участках Артик-Алагяз, Севан-Дилижан, на Мегринском перевале – метель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общинах Котайкской области, а также в Ахуряне, Ашоцке, Чамбараке, Варденисе, Вайке, Сисиане, Горисе и на серпантинной дороге Степанавана – местами гололед, перевал Варденяц закрыт для автомобилей с прицепом, а движение других видов автотранспорта затруднено.

Коммунальщики ведут работу по расчистке и обработке дорожного полотна солью и песком, передает Sputnik Армения.