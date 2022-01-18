Столтенберг: оборонный потенциал стран Европы необходимо укрепить

18 янв. 20:06

Европейский оборонный потенциал необходимо укрепить, в том числе благодаря более конкурентоспособной оборонной промышленности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Европе также необходима "более конкурентоспособная оборонная промышленность".

"Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, [повышении] боеготовности <...> самолетах, кораблях и так далее", - сказал он, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кёрбера и еженедельником Der Spiegel.

Также от отметил, что НАТО в скором времени ответит на предложения России по безопасности, не отступая при этом от своих ценностей.