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Столтенберг: оборонный потенциал стран Европы необходимо укрепить

Столтенберг: оборонный потенциал стран Европы необходимо укрепить

Европейский оборонный потенциал необходимо укрепить, в том числе благодаря более конкурентоспособной оборонной промышленности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Европе также необходима "более конкурентоспособная оборонная промышленность".

"Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, [повышении] боеготовности <...> самолетах, кораблях и так далее", - сказал он, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кёрбера и еженедельником Der Spiegel.

Также от отметил, что НАТО в скором времени ответит на предложения России по безопасности, не отступая при этом от своих ценностей.

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