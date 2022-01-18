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Хабиб Нурмагомедов показал, где пройдет первый турнир Eagle FC (ФОТО)

Хабиб Нурмагомедов показал, где пройдет первый турнир Eagle FC (ФОТО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, а ныне глава организации Eagle FC, Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию места, где пройдет первый турнир его лиги в США.

"28 января в Майами сзади меня будут искры", - гласит подпись к фотографии, размещенной на странице Хабиба в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца.

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