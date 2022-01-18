Турция и Азербайджан начнут строительство газопровода в Нахчыван в этом году

После освобождения оккупированного Карабаха азербайджанской армией, Баку работает над проектом, который поможет обеспечить бесперебойные поставки природного газа в Нахчыван. Реализация проекта, в рамках которого в этом году начнется строительство газопровода, будет происходить в сотрудничестве с Турцией. В этом году турецкая сторона направит на строительство газопровода 100 млн турецких лир ($7,38 млн), пишет турецкая "Сабах".

Строительство газопровода будет происходить в рамках исполнения меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику, который был подписан между министром энергетики и природных ресурсов Фатихом Донмезом и его азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым в конце 2020 года.

Новая ветка будет соединена с газопроводом "Игдыр", расположенным в самой восточной турецкой провинции Игдыр. Протяженность газопровода составит 82 км. По нему природный газ Азербайджана, пойдет в его автономию, которая будет снабжаться наиболее безопасным образом, как это было до армянской оккупации Карабаха. Реализацией проекта займутся Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и турецкая компания Petroleum Pipeline Company (BOTAŞ). Всего Турция намерена инвестировать в проект строительства газопровода 185 млн лир. В этом году Турция вложит в проект 100 млн турецких лир, оставшаяся часть инвестиций будет направлена в следующем году.

Проект призван обеспечить диверсификацию источников поставок природного газа, а также безопасность поставок в Нахчыван, население которого составляет до 500 тысяч человек, а потребление природного газа составляет 500 млн кубометров. Газопровод позволит ежесуточно поставлять в регион 1,5 млн кубометров газа. В рамках проекта будет также построена газораспределительная станция в Дилуджу турецкой провинции Игдыр. Станция, которая будет расположена на территории площадью 20 тысяч квадратных метров, обеспечит баланс потока газа по трубопроводу, то есть природный газ будет поступать в Нахчыван наиболее безопасным образом.

Заметим, что сейчас функционирует Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайджанский природный газ поступает на рынки Турции и Европы. Он был запущен в июне 2018 года благодаря успешному сотрудничеству между двумя странами. Другой трубопровод, Трансадриатический газопровод (TAP), протяженностью 878 км, тоже введен в коммерческую эксплуатацию. Этот газопровод представляет собой последний компонент Южного газового коридора (ЮГК), который соединяется с TANAP на турецко-греческой границе в Кипое, по нему газ проходит в южную Италию через Грецию, Албанию и Адриатическое море.

Нахчыван в основном зависел от природного газа, транспортируемого через границу с Ираном на основе своповых операций. В соответствии с соглашением, подписанным Баку и Тегераном в 2004 году, Азербайджан поставлял газ в Астару на северо-западе Ирана, а 85% поставляемого объема шло в Нахчыван. В ноябре прошлого года Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали трехстороннее соглашение по своповым поставкам газа. По условиям контракта, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поставляться от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.

Около 20% азербайджанских территорий, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, почти три десятилетия находились под незаконной армянской оккупацией. В результате 44-дневной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года из-за продолжающихся обстрелов и провокаций Армении, азербайджанская армия освободила от оккупации большую часть своих территорий. В ходе войны было освобождено более 300 населенных пунктов, а в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении была подписано трехстороннее соглашение о прекращении огня.