В Тбилиси неизвестные избили сотрудника полиции

18 янв. 19:52

В Тбилиси трое неизвестных совершили нападение на полицейского. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Случай произошел в районе Поничала.

В ведомстве рассказали, что сотрудник правоохранительных органов не был при исполнении служебных обязанностей, он стоял в очереди в одном из магазинов. Полицейский сделал замечание мужчинам, пытавшимся пройти вне очереди, после чего на него было совершено нападение.

В МВД отметили, что все трое правонарушителей были задержаны. По данному факту ведется следствие, передает "Грузия Online".