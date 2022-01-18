НАТО готовит ответ России на предложения по безопасности

18 янв. 19:43

В скором времени НАТО даст ответ на предложения России по безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего выступления в Берлине на дискуссии, организованной Фондом Кербера и еженедельником Der Spiegel.

"Мы скоро в письменном виде отправим предложения России, мы дали это понять", - цитирует его ТАСС.

При этом глава НАТО подчеркнул, что организация не будет отступать от своих основных ценностей. По его словам, данные предложения отразят "серьезную готовность вести переговоры по сути". Конкретно речь будет идти о контроле над вооружениями, прозрачности, ракетах и других вопросах.

Генсек НАТО также отметил, что пока рано судить о том, удастся ли решить разногласия с Россией по вопросам безопасности, но переговоры нужно продолжать.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).