Крым поддержит Сирию пшеницей

18 янв. 19:34

Аграрии Крыма будут ежегодно поставлять в Сирию до 2 млн тонн пшеницы, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, руководствами республик был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, которые стали продолжением ранее достигнутых договоренностей.

"Сирийская Арабская Республика готова приобретать зерновые, пшеницу в данном случае, до 2 млн тонн в год", - сказал глава регионов, отметив, что стороны обсудили также перечень продукции, которая выпускается на полуострове и может поставляться в Сирию.