В Иране приговорили к смертной казни участвовавшего в протестах боксера

18 янв. 18:55

В Иране приговорен к смертной казни через повешение профессиональный боксер Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице иранской правозащитной организации Center for Human Rights in Iran (CHRI) в социальной сети Twitter.

В CHRI пояснили, что суд признал 26-летнего спортсмена виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время жестко подавленных акций протеста в 2019 году, организованных из-за повышения цен на топливо.

Как отметил адвокат боксера Бабак Пакния, он намерен обжаловать приговор о в Верховном суде страны.

Пользователи социальных сетей призывают руководство страны спасти жизнь спортсмена, а в Twitter появился хэштег #SaveMohammadJavad, передает РБК.

Напомним, Вафаи-Сани был задержан в феврале 2020 года, в настоящее время он находится под стражей.