Лавров обсудил с Блинкеном консультации по безопасности

18 янв. 18:44

Во вторник, 18 января, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе беседы стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия - НАТО 12 января и встречу Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Прайс также поведал, что Блинкен во время разговора со своим российским коллегой заявил, что важно продолжать придерживаться дипломатического пути для снижения напряженности вокруг вызывающего глубокую тревогу наращивания Россией сил на Украине и вблизи нее. Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украина, обратив внимание на то, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину", передает ТАСС.

Напомним, 10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).