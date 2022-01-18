Путин и Алиев провели телефонный разговор

18 янв. 18:24

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны в связи с недавней поездкой азербайджанского лидера в Киев обсудили украинскую проблематику и урегулирование ситуации, "буксующей из-за деструктивной линии" властей Украины.

"Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России. При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ", - говорится в сообщении.