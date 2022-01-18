Чистый отток капитала из России увеличился почти в полтора раза

18 янв. 17:58

В 2021 году чистый отток капитала из России вырос до $72 млрд. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Центробанка РФ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд (в 2020 году - прим. ред.)", - сказано в заявлении.

В Банке России пояснили, что при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций.

В 2020 году чистый отток капитала из России вырос в два раза по сравнению с 2019 годом, когда данный показатель составлял $22,1 млрд.