В Краснодаре после сильного дождя со снегом затопило 13 улиц

18 янв. 18:10

Специализированная техника откачивает воду с 13 улиц города Краснодара после снега с дождем, который шел в краевом центре с утра вторника, информирует пресс-служба администрации города.

"В краевом центре с утра 18 января идет дождь со снегом, по прогнозу синоптиков, осадки продолжатся в течение дня. На улицах города работает специализированная техника. 16 машин направлены для ликвидации скоплений дождевой воды на 13 участках", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что за развитием ситуации на улично-дорожной сети круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.