Гинцбург: пандемия COVID-19 не закончится на "омикроне"

18 янв. 18:01

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что научных предпосылок того, что на штамме коронавируса "омикрон" закончится пандемия, нет.

По его словам, вирус может всех перезаражать, но это не поможет закончить пандемию.

"Ну то, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю, а то, что на этом все закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок", - сказал он.

Далее он отметил, что пандемия будет продолжаться, пока не выработается популяционный иммунитет к коронавирусу. Он пояснил, что в том случае, если вакцинация населения Земли будет идти медленно, то человек должен пройти вакцинацию или встретиться с вирусом неоднократно, передает телеканал "Россия 24".