Минэкономики Грузии сообщило о необходимости реализации Намахвани ГЭС

18 янв. 17:48

Министр экономики Грузии Натии Турнава заявила, что проект строительства Намахвани ГЭС должен быть реализован вне зависимости от того, как завершатся разбирательства властей и турецкой компании ENKA Renewabels, разорвавшей соглашение по строительству гидроэлектростанции.

Глава Минэкономики отметила, что Намахвани ГЭС по-прежнему остается стратегически важным для Грузии. По ее словам, государство и ENKA могут решить свои разногласия без арбитражного разбирательства, о чем уже ведутся переговоры.

"Инвестор осуществил определенные инвестиции. Думаю, если бы он в свое время был более гибким и больше работал с населением, могла быть совершенно иная картина", - цитирует министра "Грузия Online".

Она также обратила внимание на то, что в таких крупных стратегических проектах необходимо максимально увеличить роль государства.

Напомним, 22 сентября 2021 года турецкая Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС. В компании пояснили, что приняли такое решение из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.