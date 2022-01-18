Кубань готовится к опасному подъему рек, оползням и селям

18 янв. 21:25

Подъемы уровней воды в реках с возможным превышением опасных отметок ожидаются до конца суток в среду в шести городах и районах Краснодарского края из-за продолжающихся осадков, сообщили журналистам в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона, уточнив, что также могут активизироваться оползни и сели.

Сегодня на регион обрушилась непогода, в городах и районах идет дождь и мокрый снег.

"В связи с выпавшими и ожидающимися осадками до конца суток 19 января на реках территорий муниципальных образований (МО) Горячий Ключ, Северский, Абинский и Крымский районы, а также реках Черноморского побережья в МО Геленджик и Туапсинском районе ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок и активизация экзогенных процессов (оползней, селей)", - предупреждает ведомство.

Ранее сообщалось, что в Сочи ветер повалил деревья, в Краснодаре из-за снега приостановил работу аэропорт, движение на участке федеральной автодороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский было частично перекрыто из-за перелива воды на проезжую часть.