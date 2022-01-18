На Ставрополье стартует ускоренное расселение аварийных домов

18 янв. 23:00

Исполняющий обязанности министра архитектуры и строительства Ставропольского края Валерий Савченко заявил, что регион в ускоренном режиме завершает программу переселения граждан из аварийно-опасного жилья.

По его словам, крайний срок завершения - 2024 год, но жители региона переедут в новые квартиры уже к концу 2023 года. "Краевой Минстрой разработал ускоренный план расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. До конца 2023 года планируем расселить оставшиеся многоквартирные дома, включенные в программу", - сказал он.