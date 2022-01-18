В Гудермесе завершается реконструкция водопроводных сетей

18 янв. 20:05

В Гудермесе проводится замена 80 км разводящих сетей и около 27 км магистрального водовода, сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что в настоящее время запланированные работы исполнены на 80%.

"В общей сложности заменяется 107 км линий водовода и затронуто порядка 50 улиц Гудермеса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с поручением главы Чечни Рамзана Кадырова первоочередными задачами для администрации Гудермесского района являются улучшение условий жизни жителей, социально-экономическое развитие, привлечение инвестиций в экономику района.