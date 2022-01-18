Пашинян определил развитие Армении до 2050 года

18 янв. 17:35

Стратегия развития Армении до 2050 года обсуждалась во вторник на совещании у премьер-министра Никола Пашиняна, информирует пресс-служба армянского правительства.

Уточняется, что в ходе совещания рассматривались предусмотренные этим документом проекты и программы, его цели, возможности доработки и наполнения новым содержанием.

По итогам совещания Пашинян отметил, что стратегию следует рассматривать в качестве главного вектора развития. "И после ее доработки и изменения, стратегия станет практическим инструментом для правительства страны", - цитирует Sputnik Армения.

Далее премьер поручил участникам совещания продолжать последовательную работу над данным документом.