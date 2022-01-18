В НАТО сообщили об отсутствии единой позиции по "Северному потоку-2"

18 янв. 17:23

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, что у стран Североатлантического альянса нет единой позиции по "Северному потоку-2".

При этом он отметил, что все страны НАТО согласны с необходимостью диверсифицировать свои источники энергии. "По многим причинам - как экологическим, так и по соображениям безопасности", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО также подчеркнул, что организация "призывает свои страны-члены диверсифицировать источники энергии", передает ТАСС.

Напомним, строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.