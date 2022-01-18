Режим ЧП отменяют в полночь в Алматы, но...

18 янв. 16:51

Режим чрезвычайного положения и комендантский час перестанут действовать в Алматы в полночь, такое сообщение распространила пресс-служба городской комендатуры.

"Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января года в 00:00 часов в Алматы завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час", - цитирует его ТАСС.

При этом в комендантуре обратили особое внимание на то, что "красный" уровень террористической опасности" в городе остается в силе.

В ходе антитеррористических мероприятий ведется круглосуточное патрулирование силами департамента полиции, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны Казахстана, продолжают действовать блокпосты.

"Красный" уровень террористической опасности подразумевает, что стражи порядка могут проводить личный досмотр и досмотр вещей людей и транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение. Остаются под запретом шествия и митинги.

Информация о сроках завершения режима АТО появится дополнительно.