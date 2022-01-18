Больничные в России будут оформлять заочно из-за всплеска коронавируса

18 янв. 16:49

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ, что на фоне подъема заболеваемости, больничные листки будут оформляться заочно.

"Планом предусматривается использовать технологии заочного оформления листков нетрудоспособности и беззаявительное продление ранее назначенных мер поддержки на период подъема заболеваемости", - пояснила Голикова.

По ее словам, такой формат уже показал свою эффективность.

Голикова добавила, что в России необходимо расширять применение телемедицины.