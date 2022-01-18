ВОЗ: полный пакет данных по "Спутнику V" ожидаем до конца января

18 янв. 16:48

Российская сторона предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V", полный пакет ожидается к концу января. Об этом сообщает пресс-служба штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения.

"Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января", - заявили в организации.

В ВОЗ отметили, что заявителю, которым является Российский фонд прямых инвестиций, необходимо предоставить организации подтверждения того, что все недочеты, на которые указали эксперты международной структуры, были устранены. После этого заявителю будет сообщено решение о необходимости проведения инспекции для проверки на ‎месте.‎