Житель Пригородного района по неизвестной причине съехал в кювет и перевернулся (ФОТО)

18 янв. 16:39

Житель Северной Осетии пострадал в ДТП сегодня утром, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Около 10.00 на объездной автодороге города Дигора произошла авария с машиной CHERY, за рулем которой был житель Пригородного района 1978 года рождения.

"Как выяснилось, водитель автомобиля CHERY, направляясь из Дигоры в сторону Ардона, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина перевернулась", - пояснили в полиции.

В результате автолюбитель получил травмы и ушибы, он был доставлен в Бесланский многопрофильный медицинский центр.