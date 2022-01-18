Установить вещество в арбузе, которым насмерть отравились две москвички, не удалось

18 янв. 16:37

Эксперты так и не смогли установить вещество, из-за которого в Москве в сентябре насмерть отравились бабушка и внучка, пишет ТАСС.

Напомним, арбуз был куплен в магазине "Магнит", где ранее проводилась дезинсекция. Экспертиза проводилась по делу сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине.

"Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным. Несмотря на то, что вещество установить не удалось, есть еще одна экспертиза и один вывод: в результате проведенных исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено", - рассказал адвокат обвиняемого Андрей Сергеев.

Таким образом, добавил защитник, причастность Котова к инкриминируемому преступлению ничем не подкрепляется.

Отравление арбузом произошло 9 сентября на улице Совхозной в Москве, госпитализированы были бабушка, мать и девочка. Выжила только одна из них.