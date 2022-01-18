Стало известно, кто приедет с Раиси в Москву

18 янв. 16:29

Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Россию приедут министры иностранных дел, нефти и экономики, передают иранские СМИ, ссылаясь на пресс-службу администрации главы исполнительной власти.

В сообщении отмечается, что Раиси по приглашению российского лидера отправится завтра в Москву с двухдневным визитом, цель которого - "продвижение экономических, политических и культурных отношений с Россией", передает "Интерфакс".

С иранским президентом встретится глава российского государства Владимир Путин, в программу визита также входят встречи с российскими предпринимателями и живущими в Москве иранцами. Кроме того, Раиси выступит на пленарном заседании Государственой думы.