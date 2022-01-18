Число жертв погромов в Казахстане увеличилось

18 янв. 16:20

Еще двое пострадавших во время погромов в Казахстане умерли в больницах, общее число умерших в медучреждених увеличилось до 177. Об этом рассказала глава Минздрава республики Ажар Гиният.

"По поводу умерших в медицинских организациях: на сегодняшний день составляет 177 пациентов. У двух пациентов, находящихся в реанимации в последние три дня, состояние ухудшилось, и пациенты погибли", - приводит ее слова РИА Новости.

Она также отметила, что количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 2739 человек. По ее словам, стационарное лечение сейчас получают 200 пострадавших, а в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 14 пациентов.

"У нас есть данные, что одна беременная участница митинга во время митинга пострадала, поступила в Талгарскую центральную районную больницу, состояние стабильное, врачи ее спасли", - подчеркнула министр.

Гиният добавила, что "двое детей погибли в Алматы - пяти и 12 лет".