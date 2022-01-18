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Рябков провел "очень интересную встречу" с европейским дипломатом

Рябков провел &quot;очень интересную встречу&quot; с европейским дипломатом

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел встречу с политическим директором внешнеполитической службы ЕС, заместителем ее генсекретаря Энрике Морой. Об этом европейский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Очень интересная встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым по вопросам архитектуры европейской безопасности, СВПД и переговоров по Венесуэле", - пояснил он.

Кроме того, Мора обратил внимание на высокую значимость продолжения решения "этих и других вопросов внешней политики".

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