Шестеро россиян пострадали в ДТП в Доминикане

18 янв. 16:14

В Доминикане в аварию попал автобус с туристами, пострадали шестеро россиян, в том числе один ребенок, сообщают местные СМИ.

"Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", - сообщает туроператор ANEX Tour.

В ДТП погиб водитель автобуса. Всего пострадали 15 человек.

Россияне, пострадавшие в аварии, должны были вернуться домой 19 и 20 января. Туроператор находится с ними на связи.