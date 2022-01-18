Минздрав Казахстана прокомментировал возможность нового локдауна

18 янв. 16:06

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният прокомментировала возможность введения в стране нового локдауна из-за время обострения обстановки по COVID-19.

"Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется", - приводит ее слова Sputnik Казахстан.

Глава Минздрава пояснила, что все ограничительные меры, к которым прибегают власти, ставят целью сокращение нагрузки на систему здравоохранения, уменьшение смертности от ковида, предотвращение "перегрева системы здравоохранения", чтобы население без проблем получало экстренную помощь.

Гиният подчеркнула, что карантинные меры будут вводиться дифференцировано, в соответствии с эпидситуацией в каждом регионе.

"Мы за эти годы научились и прогнозировать, и планировать ограничительные меры", - добавила она.